أطلقت القوات الأوكرانية في ساعات الليلة الماضية 11 قذيفة من عيار “الناتو” (155 ملم) على عدة مناطق في دونيتسك.

ووفقًا لما أفاد به مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: “تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 04:25 (بالتوقيت القياسي لموسكو) – قرية ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): وتم إطلاق 5 قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 04:25 – قرية نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقتي كويبشفسكي وكييفسكي): وتم إطلاق ست قذائف بقياس 155 ملم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفات هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك

وأشار البيان إلى أنه “تم الإبلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف بقياس 155 ملم على قرية ياسينوفاتا اعتبارًا من الساعة 00:40”.

وتستخدم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مدفعية عيار 155 ملم، وقدمت الولايات المتحدة المدفعية عيار 155 ملم من طراز “M777” إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.