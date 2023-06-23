وزير الداخلية الأرجنتيني يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الداخلية الأرجنتيني إدواردو بيدرو، الذي ينتمي للدائرة المقربة من نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، اليوم الجمعة، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين هذا العام.

بوينس إيرس – سبوتنيك. ونشر بيدرو تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “أنا أحب بلدي بشدة. سنعيد الأمل والفخر لكل من يعتبر نفسه أرجنتينيًا. أرغب في أن أصبح رئيسًا لكم، ورئيسًا لجميع العائلات الأرجنتينية”.

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ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الأرجنتين في 13 أغسطس/ آب.

وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، قد فاجأ الجميع بالإعلان المفاجئ عبر “تويتر” عدم ترشحه مرة أخرى في الانتخابات القادمة.