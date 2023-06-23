صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة في أوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في “تلغرام”: “المهمة الحقيقية لإيصال نظام كييف إلى السلطة هي تدمير الروحانية، أي العلاقة الروحية بيننا”.

وقالت إن “كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية”.

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وبحسب زاخاروفا، فإن “نظام كييف والقيمين عليه يريدون فرض قيم غريبة على الشعب الأوكراني. في الوقت نفسه تختبئ السلطات وراء النوايا الحسنة”.