نتنياهو: علاقتنا بواشنطن ليست قابلة للكسر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن علاقة بلاده بواشنطن ليست قابلة للكسر.

وأجرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، مساء أمس الخميس، مقابلة مع نتنياهو، أكد من خلالها أن عدم تلقيه دعوة إلى زيارة البيت الأبيض تعود إلى الإدارة الأمريكية وأنه سؤال يجب طرحه على الرئيس جو بايدن.

In an exclusive interview with @AviMayer and @LahavHarkov, Netanyahu says he will proceed with a moderate version of judicial reform and that the absence of a White House invitation is not a bad sign >>#Israel | Watch live now >>https://t.co/G4ent7Mvsq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 22, 2023

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أنه رغم عدم تلقيه مثل هذه الدعوة، فإن هذا الأمر لم يمنع الاتصال الوثيق والتعاون بين البلدين، موضحا أن علاقة إسرائيل بأمريكا ليست قابلة للكسر، وأن هذا الأمر لا يعني أنه ليست هناك خلافات.

وأكد نتنياهو أن هناك تعاونا استخباراتيا واسعا وعميقا بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ربما يكون يكون في أعلى مستوياته، وأن الخلافات بين الجانبين بسيطة أو قليلة، لكنها خلافات داخل البيت الواحد أو داخل الأسرة فقط.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: واشنطن أخطأت في عدم عقد لقاء بين بايدن ونتنياهو

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن أعضاء حكومته على تواصل دائم مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، وأنه شخصيا على اتصال مستمر معهم، على رأسهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي النقاب عن شرط الإدارة الأمريكية لعقد لقاء يجمع الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية وضعت شرطا جديدا لإمكانية عقد اجتماع يجمع بايدن بنتنياهو.

وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض سلموا رسالة الى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تفيد بإمكانية قدوم بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس بايدن، وكذلك مساعدة الرئيس الأمريكي في تعزيز سبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، وذلك بشرط إلغاء مشروع القانون “الجمعيات”، الذي يضر بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فلسطين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا اتصلا شخصيًا بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطلبا منه أن تمنع تل أبيب المصادقة على قانون الجمعيات في اللجنة الوزارية للتشريع.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.