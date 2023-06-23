ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح

صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن النخب الغربية تعتقد أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح، لكن هذا وهم عميق.

وقال في مؤتمر صحفي تحت عنوان “إملاء النصر”: “توصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح. العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية، الذين يموتون بشكل كبير في الجبهة من أجل المصالح الغريبة تمامًا للدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو الأخرى”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.