غرق 3 قوارب هجرة أمام سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، مقتل وفقدان 15 مهاجرا وإنقاذ 152 آخرين بعد غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس التونسية، فوزي الصمودي، إن “ما لا يقل عن 12 مهاجرا أفريقيا فقدوا وتوفي 3 آخرون، بعد غرق 3 قوارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط”.

وأوضح المسؤول التونسي أن وحدات الحرس البحري في بلاده نجحت في إنقاذ 152 آخرين قبالة ساحل مدينة صفاقس.

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يذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، لقي نحو 19 مهاجرا حتفهم إثر غرق قاربهم في رحلة هجرة غير شرعية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط أمام سواحل تونس.

وتبين أن المهاجرين الذين لقوا حتفهم ينتمون إلى دول أفريقية، جنوب الصحراء.

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وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في عدد قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى إيطاليا، ووصل عدد القوارب الغارقة خلال الأيام الماضية نحو 5 قوارب، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص واعتبار 67 آخرين في عداد المفقودين.