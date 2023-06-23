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السيسي: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة في الحياة سيتحركون باتجاه أوروبا… فيديو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.
وتحدث السيسي عن ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا آخر 10 سنوات.
وأضاف: “خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي”.
وأوضح الرئيس المصري أنه “إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة… هنا في أوروبا”.
وتابع: “في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف”.
وأشار السيسي إلى أنه تم تخصيص 100 مليار دولار لأفريقيا في قمة المناخ 2015، لمواجهة التغير المناخي، إلا أنه لم يتم الوفاء بها.
وانعقدت القمة الفرنسية على مدار يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب.
كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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