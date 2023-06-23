السيسي: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة في الحياة سيتحركون باتجاه أوروبا… فيديو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

وتحدث السيسي عن ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا آخر 10 سنوات.

الرئيس #السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص جراء الهجرة غير الشرعية#eXtranews pic.twitter.com/dIO6sRAUdH — eXtra news (@Extranewstv) June 23, 2023

وأضاف: “خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي”.

وأوضح الرئيس المصري أنه “إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة… هنا في أوروبا”.

وتابع: “في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف”.

الرئيس #السيسي يدعو شركات الدول المتقدمة إلى تمويل البنية الأساسية في أفريقيا#eXtranews pic.twitter.com/wDDsoSzf5I — eXtra news (@Extranewstv) June 23, 2023

وأشار السيسي إلى أنه تم تخصيص 100 مليار دولار لأفريقيا في قمة المناخ 2015، لمواجهة التغير المناخي، إلا أنه لم يتم الوفاء بها.

وانعقدت القمة الفرنسية على مدار يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب.