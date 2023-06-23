الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ تكتيكية “توشكا-أو”، بالإضافة إلى 15 صاروخ “هيمارس” وقنابل الطائرات الموجهة من طراز “جدام” الأمريكية الصنع”.

وتابع البيان: “تم تدمير إحدى عشرة مركبة جوية أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه”.

وفي المجموع، تم تدمير 444 طائرة عسكرية أوكرانية، و240 طائرة هليكوبتر، و4751 طائرة دون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10297 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1129 راجمة صواريخ، و5204 مدافع ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11126 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.