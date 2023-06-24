القوات الجوية الروسية تستلم المزيد من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"

أعلن المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن الشركة ستقوم بزيادة توريد طائرات الجيل الخامس من طراز “سو -57” للقوات الجوية الفضائية الروسية.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية عن سليوسار، قوله: “هذا العام سيزداد حجم عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس من طراز “سو -57″ إلى القوات الجوية الفضائية الروسية”.

وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لسو 57 في عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، يجب أن تستقبل القوات المسلحة الروسية 22 مقاتلة، وبحلول عام 2028، سيتم رفع عددها في القوات إلى 76.

وتعتبر مقاتلة “سو-57” مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس طورتها شركة “سوخوي”. تم تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية. وتتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسلح داخل، وطلاء ممتص للرادار، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من المعدات الموجودة على متنها.

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واستخدمت روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة “سو-57″، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.

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