المبعوث الرئاسي الفرنسي يلتقي نواب "قوى التغيير" في بيروت لاستطلاع مواقفهم

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والتقى المبعوث الرئاسي الفرنسي عددًا من نواب “قوى التغيير”، في إطار استطلاع مواقف القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب عن “قوى التغيير” ياسين ياسين لـ”سبوتنيك”: “اللقاء كان إيجابيًا جدًا من ناحية تبادل الأفكار ولم يحمل أي مبادرة ولم يطرح أي شيء إنما أراد الاستماع”.

وأضاف: “في الاجتماع ناقشنا موضوع الشغور الرئاسي وآثاره السلبية على كل المستويات إن كان الاقتصادية أو الاجتماعية والمالية، وتقدمت برؤية مكتوبة من عدة نقاط تعبر عن تطلعات ثورة 17 تشرين بالوصول إلى رئيس وطني إصلاحي خارج الاصطفافات العامودية الموجودة، وقادر على أن يحكم وأن يبدأ بمسيرة الإصلاحات وقادر أن يتعامل مع المكونات الداخلية وأن يلعب دورًا إقليميًا وعربيًا”.

وأوضح ياسين أنه يتبنى المبادرة الرئاسية التي قدمتها فرنسا منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنها “فعلًا كانت مبادرة تطالب بالإصلاحات إنما لم يكن لديها تأثير على السياسيين في لبنان وقد وعدوا بأن يطبقوا الإصلاحات، ومنذ “باريس 1″ وهم يعدون بالإصلاحات ولم يلبوا هذا الأمر”.

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ورأى أنه “اليوم ليس لدينا ترف الوقت، الدولة ومؤسساتها في حالة تحلل، واليوم غير قادرين على القيام بأدنى الخدمات، ولم يقوموا بأدنى واجباتهم، اليوم هناك 12 نائب تغييري على الطاولة يمثلون 9% من البرلمان وقد حصلوا على ثلث أصوات الشعب اللبناني”.

واعتبر ياسين أن “المطلوب اليوم اختيار رئيس عليه أكبر قدر من القبول من قبل القوى السياسية وأقل قدر من الاعتراض، رئيس وطني وإصلاحي، ويجب أن يتمتع بمواصفات وأن لايكون رئيس طرف ضد طرف أن يكون رئيس حيادي يكون لديه علاقات دولية وإقليمية وعربية ويستطيع أن يحكم، لأن الرئيس إذا وصل بأدنى حد من الأصوات لن يستطيع أن يحكم، نريد رئيس يحكم وحكومة مستقرة لتستطيع أن تقوم بالإصلاحات”.