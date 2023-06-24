الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.

وأضاف البيان: “تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

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وفي السياق نفسه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على علم بالوضع الذي يدور حول مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وقال بيسكوف: “تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي وقعت حول بريغوجين، ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية”.

ورفع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي دعوى جنائية بشأن حقيقة الدعوة إلى تمرد مسلح، وطالب بوقف فوري للأعمال غير القانونية.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن المزاعم التي انتشرت نيابة عن يفغيني بريغوجين ليس لها أساس.

وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.

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