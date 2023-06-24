أمريكا عن أنباء استدعاء الصين لسفيرها ردا على تصريحات بايدن: لا يشير إلى انهيار ‏العلاقات مع بكين

رد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على تقارير تشير إلى أن الصين استدعت السفير الأمريكي لديها، من ‏أجل إبلاغه احتجاجها على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن نظيره الصيني، شي جين بينغ.‏

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن “الاعتراضات الدبلوماسية بين الدول تحدث طوال الوقت، ولا ينبغي اعتبارها إشارة إلى تدهور العلاقات بين بعضها البعض”.

وأفادت تقارير، أمس الخميس، بأن الحكومة الصينية استدعت السفير الأمريكي لدى الصين، من أجل تسليمه احتجاجا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأسبوع الحالي، والتي أشار فيها إلى أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، ديكتاتور.

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وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أمس الخميس، أنه لا يزال ينوي لقاء الرئيس الصيني شي جين بيغ في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه يرى أن تصريحاته عنه والتي وصفه فيها بأنه “ديكتاتور”، لن تؤثر على العلاقات الثنائية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: “أعتقد أنني سأجتمع مع الرئيس شي في المستقبل القريب، لكني لا أرى أن هذا الأمر سيكون له عواقب حقيقية”.

وأمس الخميس، أكد منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان وسيظل صريحا في تصريحاته عن القادة الأجانب، قائلا في تصريحات إعلامية: “لطالما كان الرئيس صريحا حينما يتحدث عن المخاوف الأميركية سواء أكانت متعلقة بحقوق الإنسان أو بالقادة العالميين، ولسوف يستمر في كونه كذلك”.

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وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في تصريحات لوسائل إعلام، يوم الأربعاء الماضي، إن نظيره الصيني يشعر بالانزعاج لعدم معرفته كل التفاصيل بشأن “بالون التجسس” الذي تم إسقاطه، وهو ما يثير غضب “الديكتاتوريين”.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن اعتراضها على تصريحات بايدن، لافتة إلى أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتنتهك معايير الدبلوماسية، واستفزاز سياسي واضح.

وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية،: “نرفض تصريحات الجانب الأمريكي، وهي سخيفة للغاية وغير مسؤولة، ومخالفة للوقائع، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح”.