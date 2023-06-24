نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حوالي 40 شخصًا مفقودون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ووقع الحادث يوم الخميس، وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أن أحد الأطفال حديثي الولادة هو من بين المفقودين.

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وكانت السفينة قد غادرت من صفاقس في تونس وكانت تحمل 46 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وفقًا لفلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقال دي جاكومو إن:

“القارب انقلب في رياح قوية وأمواج عالية، مضيفا: “تم نقل بعض الناجين إلى لامبيدوزا وآخرون عادوا إلى تونس. كان بين المفقودين سبع نساء وطفل. وجميع الناجين رجال بالغون”.

وتابع دي جاكومو: “لقد لاحظنا مزيدًا من وصول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق تونس منذ نوفمبر”، مشيرا إلى أن هذا “يعود إلى هروب أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء من التمييز في تونس”.