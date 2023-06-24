الدفاع الروسية: كييف قررت الاستفادة من استفزاز قائد "فاغنر" لشن هجوم على باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إن كييف تركز عدة لواءات للهجوم على الاتجاه التكتيكي في باخموت، استفادة من استفزاز يفغيني بريغوجين، رئيس شركة فاغنر.

قالت وزارة الدفاع: “استفادة من استفزاز بريغوجين لإضعاف الموقف، يركز نظام كييف في الاتجاه التكتيكي في باخموت على خطوط الانطلاق للعمليات الهجومية للواء 35 و 36 من مشاة البحرية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر”

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.