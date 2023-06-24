القناة الأولى الروسية: مقاطع الفيديو التي تزعم ضرب معسكر "فاغنر" عبارة عن عمل مسرحي

أعلنت مقدمة البرنامج الرئيسي على القناة الأولى الروسية، يكاترينا أندرييفا، خلال البث المباشر أن الفيديو الذي يزعم ضرب معسكر مجموعة “فاغنر” هو عبارة عن عمل مسرحي.

قالت: “من الواضح أنها مسرحية، وأحد العلامات الأولى هو عدم وجود شهود آخرين على الفيديو. وتم توزيع بيانات باسم (يفغيني) بريغوجين عبر رسائل صوتية”.

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وفي البث المباشر، قرأت أندرييفا أيضًا معلومات تفيد بأن “بيانات التعريف الفنية لملفات الصوت – جميعها متطابقة”، لافتة إلى أن “هذا يشير إلى أنها جميعها تم تسجيلها في نفس الوقت وتم نشرها في وقت مؤجل…”.

وأضافت:

“وأخيرًا، العلامة الثالثة للتزوير: منذ نشر فيديوهات الأضرار المزعومة حتى ظهور أول فيديو يدعي الحقيقة، لم يمر أكثر من 15 دقيقة. ومع كل التكنولوجيا المتاحة في الوقت الحالي، يصعب جدًا أن يتم جمع جميع التقارير الميدانية وتحليل الأضرار وتسجيل البيانات في مدة زمنية قصيرة جدًا”.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم “تمرد مسلح”.