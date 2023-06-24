دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

موسكو – سبوتنيك . وكتبت صحيفة “سترانا” الأوكرانية في قناتها على ” ” تيليغرام ” :” انفجارات في كييف “.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مناطق من أوكرانيا

بالإضافة إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى سماع دوي انفجارات في خاركوف وانفجارات في كريمنشوك في مقاطعة بولتافا.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.