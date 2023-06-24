إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في كييف و7 مناطق أوكرانية.

ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كييف، وكذلك في مناطق تشيرنوفيتسك، خميلنيتسكي، وفينيتسا، وجيتومير، وكييف، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ وسط أوكرانيا

ووفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع، بدأت حالة الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 5:44 إلى 5:51.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.