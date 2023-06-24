إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في كييف و7 مناطق أوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كييف، وكذلك في مناطق تشيرنوفيتسك، خميلنيتسكي، وفينيتسا، وجيتومير، وكييف، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ وسط أوكرانيا
01:33 GMT
ووفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع، بدأت حالة الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 5:44 إلى 5:51.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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