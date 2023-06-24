الاستخبارات الأمريكية: لا يوجد دليل مباشر على أن "كوفيد-19" نشأ بسبب حادثة في مختبر ووهان

خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج مفاده عدم وجود أي دليل مباشر على أن جائحة “كوفيد-19” نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في تقرير للاستخبارات الأمريكية تم نشره يوم الجمعة، أن علماء مختبر ووهان كانوا يجرون دراسات لفيروسات كورونا، بما في ذلك أخذ العينات من الحيوانات والتحليل الوراثي، قبل اندلاع الوباء.

منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف “كوفيد-19” على أنه جائحة

وأضاف التقرير: “نحن كالسابق لا نمتلك أي دليل على أن خزانات مختبر ووهان قبل الوباء كانت تضم فيروس “كورونا-سارس-2″ أو أي فيروس سلفي قريب منه، ولا دليل مباشر على أن أي حادث متعلق بالأبحاث حدث قبل الوباء مع كوادر مختبر ووهان، وكان من شأنه أن يتسبب بالوباء”.

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن معرفة منشأ “كوفيد-19” هي واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.