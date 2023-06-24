تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، رصد 19 طائرة و5 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع “تويتر”: “من الساعة 08:00 (03:00 بتوقيت موسكو) في 24 يونيو/ حزيران، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (بما في ذلك مقاتلات J-10 وJ-11)، عبرت 8 طائرات منها “الخط الوسطي” لمضيق تايوان”.

تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة

يشار إلى أن الجيش التايواني سجل أيضًا اقتراب خمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بدوريات قتالية مشتركة تقترب من الجزيرة.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.