وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا

أفادت صحيفة “أوبشيستفينوي” الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.

وكتبت “أوبشيستفينوي” في حسابها على “تلغرام”، “سُمعت في أوديسا أصوات انفجارات”.

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة “سترانا” الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.