الكرملين: الرئيس الروسي يلقي خطابا في القريب العاجل

يتبع

وقال بيسكوف “نعم، سيكون هناك خطاب من الرئيس في المستقبل القريب”.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم “تمرد مسلح”.