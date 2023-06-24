مجلس الأمن يدعو طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين.

كما ناشد المجلس زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة، ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في السودان بـ”المقلق للغاية”.

وقال غوتيريش، إن “الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدا أن “السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة”.

وكشف أن “هناك مناطق كثيرة ليس لديها إمدادات ماء أو كهرباء”، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن “يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية”.

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وفي السياق، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا بشأن زيادة خطر انتشار الأمراض والأوبئة في السودان، وذلك نظرًا لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت المنظمة إن ثلثي المرافق الصحية والمستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع في السودان، لم تعد تعمل، مما يعرض حياة الملايين للخطر.

وأكدت أن القتال يمنع المرضى والمصابين والعاملين الصحيين من الوصول إلى المرافق الطبية، مشيرا إلى أن 67% من المستشفيات في المناطق المتضررة من القتال مغلقة، بما في ذلك مستشفيات الولادة.