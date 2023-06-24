وزير الخارجية السعودي يبحث التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في "بريكس"

التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع رئيسة بنك التنمية في مجموعة “بريكس” ديلما روسيف، وناقشا التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة.

وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة.

وذكرت الخارجية السعودية في بيانها، أن الجانبان بحثا أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء “رؤية 2030″، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

#باريس | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيسة بنك التنمية في مجموعة “بريكس” السيدة ديلما روسيف، وذلك بحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان pic.twitter.com/Rx4bp7cTAY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 23, 2023

كما استعرض الطرفان أيضا العلاقات بين السعودية ومجموعة “بريكس” وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان وزير الخارجية السعودي أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول “بريكس” في جنوب أفريقيا مطلع يونيو/حزيران 2023 حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع المجموعة “بريكس”.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودية ودول “المجموعة”؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.

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وأوضح أن “المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط”.