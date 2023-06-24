قائد عمليات البصرة العراقي: لن نسمح بالاستعراضات العسكرية لأي جهة

أعلن قائد عمليات البصرة الجديد، سعد محسن عريبي، اليوم السبت، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون.

ونقلت قناة “السومرية” عن عريبي قوله بأن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.

وأوضح عريبي أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة بالمحافظة قبل أيام.

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وفي وقت سابق من اليوم، تم تعيين اللواء الركن سعد محسن عريبي قائدا لعمليات البصرة بدلاً من اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، حسبما أفاد مصدر أمني.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بأن هناك انتشارا أمنيا واسعا في منطقة التميمية وسط محافظة البصرة، يوم الأربعاء الماضي، لمنع أي استعراض عسكري من قبل عصائب أهل الحق، حيث أن التميمية هي إحدى المناطق التي تنتشر فيها سرايا السلام.