الوضع في روستوف على الدون الروسية

وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة إن “المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع”.

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وفي هذه الأثناء تتعامل الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن “قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي”، وهو ما نفاه الأخير.

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم “تمرد مسلح”.

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وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه “جريمة خطيرة وطعنة في الظهر”، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.