مصر تحصل على عضوية دائمة في المجلس الدولي لتقييم الأدوية البشرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مصر حصلت على العضوية الدائمة في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري “ICH”، وهذا يجعلها الدولة الأولى في أفريقيا والثانية في العالم العربي التي تحصل على هذه العضوية.

قالت صحيفة “المصري اليوم” أنه تم الإعلان عن ذلك بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري”ICH” النصف سنوي، الذي عُقِد في كندا في 12-13 يونيو/ حزيران الحالي.

وتم التصويت بالإجماع على الموافقة على العضوية الكاملة للهيئة المصرية بالمجلس، وبذلك تحصل الهيئة على مقعد العضوية رقم 21 في المجلس، الذي يضم عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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يشار إلى أنه تتويج جهود هيئة الدواء المصرية في اللجان الفنية المختلفة بالمجلس خلال العام الماضي بالحصول على العضوية الدائمة في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري “ICH”.

ويتميز المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH) بدمج السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية في مناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية. تأسس المجلس في عام 1990، ويعمل على تحقيق التنسيق العالمي لتطوير الأدوية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وتقييمها بشكل كفء.

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تأتي أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري “ICH” من أنه يعد اعترافا دوليا آخر بخبرات الهيئة في المجالات الرقابية التنظيمية، مما يؤكد أنها مؤهلة للمشاركة في وضع خارطة الطريق العالمية الخاصة بقطاع المستحضرات الطبية.