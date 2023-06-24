نشوب حريق بمستودع نفط في فورونيج الروسية

وكتب غوسيف على “تلغرام”: “في فورونيج، يتم إطفاء خزان وقود محترق في مستودع نفط في شارع ديميتروفا. يعمل أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 قطعة من المعدات في الموقع. وفقًا للبيانات الأولى، لا يوجد ضحايا”.