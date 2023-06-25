قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا

علق أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، على تطورات الأزمة الأوكرانية.

ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا في حاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية، وأن هذا الحل السياسي أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل.

في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان. الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2023

وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي على أن “الحلول السياسية لم تعُد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم”.

يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

بوتين يطلع توكاييف على الوضع في روسيا

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم “تمرد مسلح”.

وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس فلاديمير بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.