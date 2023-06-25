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إجهاض محاولة التمرد العسكري في روسيا بوساطة بيلاروسية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن “بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات”.

في الوقت الحالي هناك مسودة لخيار مقبول لحل الموقف مع مجموعة “فاغنر” مع ضمانات أمنية لمقاتليها.

الرئاسة البيلاروسية
وأضاف البيان: “استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا”.
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15:09 GMT
وأعلن بريغوجين أن “أرتال قواته تعود أدراجها”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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