محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر

بعث محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى الـ 10 لتوليه مقاليد الحكم في قطر.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس، قد بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب تميم بن حمد.
#رئيس_الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم#وام https://t.co/rBUeSiVhnp pic.twitter.com/0PW75vNQ5E
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 24, 2023
ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تولى مقاليد الحكم في قطر، في 25 يونيو/ حزيران 2013، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم “الأمير الوالد”.
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