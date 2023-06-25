محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس، قد بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب تميم بن حمد.