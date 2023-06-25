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محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بعث محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى الـ 10 لتوليه مقاليد الحكم في قطر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس، قد بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب تميم بن حمد.
ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تولى مقاليد الحكم في قطر، في 25 يونيو/ حزيران 2013، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم “الأمير الوالد”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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