الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين كان موجودا طوال اليوم في الكرملين ومارس عمله من هناك وأنه لا خطط لأن يلقي خطابا في وقت قريب، معربا عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل التمرد العسكري.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على الصحفيين، اليوم السبت، حول ما إذا كان بوتين موجودا بالفعل في الكرملين: “نعم، بالفعل”.

وأعرب بيسكوف، عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل الأزمة مع قوات “فاغنر”، لافتًا إلى أن بوتين “لا يخطط لإلقاء خطاب في القريب العاجل”.

وأضاف أن “المكالمة الهاتفية الثانية بين بوتين ولوكاشينكو اليوم كانت طويلة وودية وبناءة”.

هذا وأعلن يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها وتغادر إلى المعسكرات الميدانية.

لحظة مغادرة بريغوجين وقوات فاغنر مدينة روستوف.. فيديو

وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على “تلغرام”، إنه “سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء”.