أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وفي الأجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف.

وفقًا لبيانات الخرائط، تم الإعلان عن الإنذار في هذه المقاطعات حوالي الساعة 22:50 (يتزامن مع توقيت موسكو).

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