القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 157 قذيفة من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو21 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا، 5 قذائف صاروخية من عيار 152 ملم”.

وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وتعرضت مناطق خمس مدن في الجمهورية للقصف وهي: غورلوفا، دونيتسك، ماكيفكا، شيروكايابالكا وبانتيليمونوفكا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية