الخارجية الباكستانية: مقتل مدنيين إثر هجوم للقوات الهندية في منطقة كشمير

لقي مدنيان على الأقل مصرعهما وأصيب آخر نتيجة هجوم شنته القوات الهندية على قطاع ساتوال في منطقة كشمير المتنازع عليها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية.

موسكو _ سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، يوم السبت، إن “الحادث الذي وقع في 24 يونيو/حزيران 2023 أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر”.

وأضافت أن “مثل هذه الأعمال التي لا معنى لها تشكل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار”.

وذكر البيان أن القائم بالأعمال الهندي استُدعي إلى وزارة الخارجية الباكستانية يوم السبت، وأعربت باكستان عن احتجاجها الشديد على الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: “تم حث الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار والتحقيق في الحادث والحفاظ على السلام على طول خط السيطرة”.

قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران

تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات بسبب النزاعات الإقليمية والأعمال العدائية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

خاضت باكستان والهند عدة حروب حول كشمير منذ عام 1947، ووصلت التوترات إلى الحضيض في عام 2019 بعد أن جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير من وضعها الخاص وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين.