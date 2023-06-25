"البديل الثوري للتغيير" في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات

أعرب البديل الثوري للتغيير في العراق عن تضامنه مع روسيا الاتحادية، ضد التمرد المسلح الذي حدث من قبل مجموعة فاغنر.

وقال البديل الثوري للتغيير في العراق في بيان يوم السبت، إنه يدين بأشد العبارات ما حدث ويؤكد على ضرورة الانصياع إلى سلطة القانون التي لها القول الفصل.

وأكد البديل الثوري للتغيير في العراق مساندة روسيا الاتحادية. معربا عن استعداده للتعاون في الوقوف ضد المتربصين الذين يستغلون الأحداث لبث سموم الدعاية الغربية المقيتة لحرف الانتباه عن الخسائر التي لحقت بهم، بعد ما أسموه بالهجوم المضاد البائس الذي ولد ميتا.

وشدد على أن “هذا التحدي الخطير جاء في وقت إعلان النصر الذي يتشوق إليه أحرار العالم الشرفاء لرؤية بزوغ فجر الحرية، وإنهاء غطرسة الغرب وهيمنته المقيتة والولوج إلى عالم التعددية القطبية”.

ولفت إلى أن البديل الثوري للتغيير على ثقة تامة بأن “القيادة الحكيمة لروسيا الاتحادية ستتعامل مع الحدث بمنع إفساد زهوة الانتصار الناجز”.

وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.

وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على “تلغرام”، إنه “سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء”.

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جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة “فاغنر” على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.

وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، بأن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعة “فاغنر” العسكرية، غادرت أراضي مقاطعة روستوف، ليل السبت.

وكتب غولوبيف على قناته في” تلغرام”، “غادر رتل شركة “فاغنر” مقاطعة روستوف وتوجه إلى معسكراته الميدانية”.