صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية.

موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة “سبوتنيك”، “على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات قتالية وقوة بشرية”، مشيرا إلى أن “العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة”.

بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتشيخوف، على محور زابوروجيه صدت وحدات التجمع هجوما للعدو كان يتقدم بقوة قوامها سرية بالقرب من منطقة روفنوبل، وتم تدمير دبابات وعربات قتالية وقوة بشرية وبعد أن تكبد خسائر تراجع العدو.

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