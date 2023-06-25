قتيلان و15 جريحا إثر تبادل لإطلاق النار خلال حفل في الولايات المتحدة

قالت الشرطة المحلية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرين في تبادل لإطلاق النار وقع في حفل في الشارع في ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت شرطة ميتشيغان: “وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان”.

تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.

الحزب الجمهوري يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن