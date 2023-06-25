أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع قضت على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، فضلا عن تدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك .

موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في سياق القتال (على محور جنوب دونيتسك) دمرت سرية الكابتن ألكسندر بولاتوف سبع مركبات قتالية مدرعة، كما تم القضاء على أكثر من خمسين قوميًا”، مشيرا إلى أن “العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة”.

وأشاد رئيس المركز الصحفي بالشجاعة والبطولة الذي يظهرها مقاتلو المجموعة أثناء القيام بمهامهم القتالية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: قوات مجموعة “الشرق” تصد هجمات للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه

ولفت تشيخوف إلى أن قوات المجموعة صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية.