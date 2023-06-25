فيضانات تجتاح وسط تشيلي تؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخرين

أعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، يوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما وثلاثة آخرون مازالوا في عداد المفقودين نتيجة للفيضانات التي تسببت فيها أمطار غزيرة في وسط البلاد.

وأوضح بوريك أن الضحايا توفوا جراء سقوط الأشجار، ولا يزال البحث جارياً عن المفقودين.

وأفاد الرئيس بأن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة، وأن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تعاني من انقطاع في إمدادات المياه. كما تم الإبلاغ أيضًا عن اختفاء رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.

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