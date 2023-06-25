المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل

هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز “سو-25” التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك.
نفذ الطيران الروسي 11 هجوماً بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.
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03:53 GMT
وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة “الغرب” التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: “قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران “الغرب” بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك”، وفقا لقناة “زفيزدا الروسية”.
وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.
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