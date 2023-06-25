المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 عربات قتالية في محور جنوب دونيتسك

وتحدث سيرغي زيبنسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة “الغرب” التابعة للقوات الروسية، عن نتائج الهجوم قائلا: “قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا-52 ومي-28 وطائرات سو-25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران “الغرب” بتنفيذ 11 ضربة صاروخية وبالقنابل على 9 مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك”، وفقا لقناة “زفيزدا الروسية”.