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سقوط عدة عربات قطار محملة بمواد خطيرة في نهر يلوستون في أمريكا… صور

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
سقطت عدة عربات محملة بمنتجات نفطية في نهر يلوستون في الولايات المتحدة، بعد انهيار جسر للسكك الحديدية كان يمر عليه قطار شحن.

وقالت إدارة الأسماك والغابات في ولاية مونتانا الأمريكية إن هناك احتمالًا لتلوث المياه.
وكتبت على “تويتر”: “يجب على الناس تجنب المياه بسبب التلوث المحتمل”.
وطالبت الإدارة سكان المنطقة بعدم لمس الملوثات. وتم إغلاق مجرى النهر أمام الصيد وركوب القوارب والسباحة لمنع انجراف محتويات العربات نحو الأراضي الزراعية المجاورة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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