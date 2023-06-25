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الألعاب النارية تضيء سماء سان بطرسبورغ احتفاء بخريجي المدارس… فيديو

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان “الأشرعة القرمزية” ويتضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس، والتي تتوج بمرور سفينة “روسيا” الشراعية في نهر نيفا، تزامنا مع إطلاق الألعاب النارية.

يقام مهرجان “الأشرعة القرمزية” تكريما لخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ. ويعد هذا المهرجان من أضخم الأحداث التي تقام في المدينة، ويحظى بشعبية كبرى لما يتضمنه من أنشطة وفعاليات ملفتة.
وأبرز الفعاليات التي يشهدها المهرجان إطلاق الألعاب النارية المذهلة والعروض الموسيقية والمائية الضخمة التي تنظمها المدينة خلال هذه الفترة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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