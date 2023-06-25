رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور في مقاطعة روستوف

أعلن المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف على الدون، رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في المقاطعة.

وقال المتحدث في تصريح للصحفيين: “حركة المرور مفتوحة”، مشيرا إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في جميع طرق المقاطعة ومداخلها.

وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.

لحظة مغادرة بريغوجين وقوات فاغنر مدينة روستوف.. فيديو

وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على “تلغرام”، إنه “سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء”.

جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة “فاغنر” على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.