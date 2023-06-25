"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه… فيديو

نفذ طاقم مروحية من طراز “كا-52” (التمساح) ضربة دمرت خلالها ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه.
وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الضربة تمكنت من تدمير المركبة المدرعة مع الطاقم.
وفي وقت سابق، أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أنه في الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 21 يونيو، دمرت القوات المسلحة الروسية 246 دبابة معادية تابعة للقوات الأوكرانية، 13 منها غربية الصنع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، واستكمال تحرير المناطق التي انضمت أخيرا إلى روسيا الاتحادية (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإقليما زابوروجيه وخيرسون).
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