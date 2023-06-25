"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه… فيديو

وفي وقت سابق، أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أنه في الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 21 يونيو، دمرت القوات المسلحة الروسية 246 دبابة معادية تابعة للقوات الأوكرانية، 13 منها غربية الصنع.