مصر والهند تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.

خلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات.

وناقشا أيضا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.

بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.