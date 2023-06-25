كوريا الشمالية تعلن عن دعمها للقيادة الروسية

قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد “فاغنر”.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.

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خلال المحادثة، قال نائب الوزير الكوري الشمالي، إنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن [كوريا الشمالية] ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.