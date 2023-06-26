سمكة أنثى من نوع نادر تتحول لذكر وتفوز بمعركة مع منافسها… فيديو

وتعتبر سمكة “كوبوداي” أحد أغرب أشكال الحياة، حيث تتميز بشكلها الغريب، كجبهتها المنتفخة، وفكها العريض خصوصا لدى الذكور، إضافة لتعابير وجهها القربية لشكل البشر.

وتتفوق الذكور على الإناث بالحجم بعدة أضعاف، ولكن المبهر أن بعض الإناث بعد عمر معين تفرز هرمونات تتحول من خلالها إلى ذكر ضخم.

وظهرت هذه العملية في أحد فيديوهات “بي بي سي إيرث”، فقد تحولت أحد الإناث إلى ذكر، ولم يتوقف الأمر هنا، حيث أن موعد “تحولها” صادف موسم التزاوج، ما جعلها تخوض معركة مع ذكر آخر مسيطر، لا وبل فازت بالمعركة وانقلبت على الذكر المسيطر بعد أن أثخنته بالجراح.