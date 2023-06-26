مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

أبلغ مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية وإصابة 2 آخرين بجروح، في هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

بغداد – سبوتنيك. وصرح المصدر لـ”سبوتنيك”، أن “عناصر من داعش الإرهابي شنوا هجوما بأسلحة متوسطة على نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين”.

أسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 2 آخرين بجروح.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، مقتل 6 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وزير العدل العراقي يأمر بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه في أحد السجون المركزية

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش”، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم “داعش” في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.