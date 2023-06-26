الهلال السعودي يعلن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي

أعلن الهلال السعودي للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، “التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي”.

وقال الهلال، عبر حسابه على “تويتر”، مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: “نواصل كتابة التاريخ معا”.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة، في نهاية العام الماضي.

كما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن “التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات”.

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وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي ضمة لمدة 3 سنوات.