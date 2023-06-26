الهلال السعودي يعلن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي

أعلن الهلال السعودي للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، “التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي”.
وقال الهلال، عبر حسابه على “تويتر”، مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: “نواصل كتابة التاريخ معا”.
🎬 نواصـل كتابة التاريـخ.. معـًا 💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/LfvJlq7oPp
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة، في نهاية العام الماضي.
كما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن “التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات”.
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وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي ضمة لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليه: “البنز اتحادي”، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
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