صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه. نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم). العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.

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